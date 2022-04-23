Росія поширює фейки про "голодуючу Литву", аби відволікти своїх громадян від кризи

Один з прокремлівських пропагандистських порталів показав відеосюжет, де жителі Литви нібито доїдають залишки продовольства. Брехливий ролик, який стверджує, що литовцям нібито загрожує голод, намагається відвернути увагу росіян від власної кризи.

Маніпулятивне відео порталу Baltnews показує, що громадяни Литви нібито доїдають залишки продовольства, в магазинах – порожні прилавки, а литовцям незабаром загрожує голод. Центр протидії дезінформації України повідомляє, що ролик – маніпулятивний фейк.

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Прокремлівський канал стверджує, що начебто приблизно п'ята частина литовців перебуває за межею бідності, в магазинах Литви продаються старі продовольчі запаси, а через санкції проти Росії ще й нібито може зрости інфляція з 7 до 12%.

У ЦПД заявили, що ресурс займається маніпуляціями та перекрученням фактів.

Кадри порожніх полиць – січневий сюжет Reuters про те, як коронавірус впливає на постачання товарів до магазинів ЄС. Написи на етикетках супермаркету – англійською мовою. ЄС не загрожує брак продовольства. Її учасники самодостатні за більшістю видів сільськогосподарської продукції,

– написали в Центрі протидії дезінформації.

Окрім того, у відомстві зазначили, що такими роликами Росія намагається відволікти своїх громадян від кризи власної економіки через санкції: на початку 2022 року інфляція там досягла 16,7%, а до кінця року зросте до 20%.

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