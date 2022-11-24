Росіяни будують оборону, щоб "захистити" Бєлгород: Подоляк висміяв ворога

Росія розганяє фейк нібито ЗСУ готуються до наступу на Бєлгород, тому будує там оборонні рубежі. Втім, Україна не є державою-окупанткою, тому не збирається заходити на російську територію.

Головне завдання нашої держави – звільнити українські території. Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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Російські фейки щодо наступу України на Бєлгород – абсурдні

Що ж стосується самої Росії, то після програшу у війні там почнуться процеси, які й без нашого втручання "перетворять цю державу на щось інше". Тож ці закиди щодо так званого наступу ЗСУ на територію країни-агресорки є абсурдними.

Так, 19 листопада в місті Шебекіно, що в Бєлгородській області Росії пролунали вибухи. Російські пропагандисти одразу ж почали вигадувати історії про начебто українські атаки. Однак Подоляк пояснив, чому це є фейком.

За його словами, в Шебекіно зруйнована якась ферма. Водночас Україна веде ефективну війну на полі бою: знищує тисячі військовослужбовців російської армії та техніку, відпрацьовує операції щодо звільнення окупованих територій та блокує основне угруповання ворога на Бахмутському напрямку.

І все це ми робимо, щоб на весь світ атакувати Шебекіно в Бєлгородській області? Ви розумієте абсурдність цього?,

– наголосив радник голови ОП.

Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивіться відео

Панічно будують оборону, але не здатні зробити щось нормальне

Крім того, Подоляк пояснив, які наслідки для Росії має "захоплення Києва за три дні". За його словами, це воєнний стан практично у всій Росії, воєнна економіка, риття окопів глибоко в тилу країни-агресорки, перевірка бомбосховищ, а також хвилі мобілізації та призову.

Радник очільника ОП зазначив, що в Росії поки немає протестів, але є підсвідоме розуміння, що війну вони програли. Тож росіяни вибудовують лінію захисту, оскільки панічно бояться ЗСУ.

Ба більше, російські загарбники вже будували захисні споруди на різних ділянках фронту, зокрема на Херсонщині та Харківщині. Однак це їм не допомогло.

Росіяни не можуть побудувати щось ефективне, щоб зупинити ЗСУ. Вони нічого не зроблять, будуть рити й рити, поки не зариються кудись глибоко, щоб світ їх не бачив. Я бачу таку картинку буквально за дуже короткий час,

– підкреслив Подоляк.

Для чого Росія розганяє фейк про напад України на Бєлгород