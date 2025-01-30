Заяви перечать одна одній: нардеп розкрив, яку мету поставили перед російськими політиками

Кремль має різних спікерів, зокрема в Європейському Союзі, й завдяки цьому намагається артикулювати всілякі меседжі проти України.

Про це 24 Каналу сказав народний депутат від "Слуги народу" Олег Дунда. Він пояснив, чого Владімір Путін та його посіпаки хочуть досягти в такий спосіб.

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Навіщо Росія вкидає кардинально протилежні меседжі

З одного боку, своїми заявами російський диктатор фактично підлещується до президента США Дональда Трампа. З іншого боку, самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко виходить з кардинально протилежною тезою.

Зараз Лукашенко це така собі Марія Захарова тільки з вусами. Він звертається до Європейського Союзу, мовляв, навіщо вам диктат Трампа, домовляйтеся з Мінськом та Москвою й геть ті Сполучені Штати,

– зазначив Дунда.

Водночас є прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, які просувають іншу історію щодо домовленостей з Москвою про постачання російського газу, бо це нібито знизить економічні видатки, допоможе стагнуючим економікам країн ЄС.

Їхня головна мета – це вбити клин, розпорошити наших союзників, фактично зробити інформаційний хаос, щоб партнери України не розуміли, хто куди біжить й чим займається, щоб у них не було волі до кардинальних рішучих дій,

– мовив народний депутат від "Слуги народу".

До речі, росіяни роблять так не вперше. Згадаймо історію про збиття Boeing 777 біля Донецька. Тоді завдання Кремля було вкинути якомога більше версій для того, щоб наші західні партнери не дійшли до остаточного висновку.

Тоді ми цю інформаційну війну виграли, але це не заважає росіянам намагатися використовувати ту ж саму технологію й вкидати в західні вуха різні версії та меседжі для того, щоб партнери між собою посварилися, або не знайшли згоди щодо України та Росії,

– додав Дунда.

Водночас проросійський румунський політик Келін Джорджеску назвав Україну "вигаданою" державою та запропонував поділити її території між сусідніми країнами, включаючи Румунію.