Росія шукає нову тактику: чому змінилися плани Путіна

На тлі мирних переговорів Росія тільки посилює терор українських міст. За останні тижні ворог завдав страшних ударів по Кривому Рогу, Харкову, Києву, Павлограду та низці інших населених пунктів.

Крім цього, окупанти не припиняють тиснути на фронті. Як зауважив 24 Каналу керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук, особливих успіхів у ворога немає, тому Путін нервує.

Дивіться також "Україна – не головна тема": про що Віткофф постійно спілкується з Путіним

Що намагається продемонструвати Путін

"У військово-технічному плані певні зміни відбуваються постійно. Росіяни шукають нову тактику, новий спосіб використання ударної зброї, але стратегічно це не просто геноцидні удари, а свідчення того, що Путін не може просунутись на полі бою", – наголосив Павло Лакійчук.

Російський диктатор вже давно наказав своїм генералам дотиснути Україну на фронті, але нічого з цього не вийшло. Зараз він разом з Дональдом Трампом намагаються грати у "хорошого та злого поліцейських". Один пропонує віддати все Росії в обмін на мир, а інший докладає максимум зусиль для посилення терору.

Путін хоче деморалізувати українське населення в тилу, щоб вони хотіли, аби весь цей жах припинився, а влада погодилась на будь-які умови,

– додав Лакійчук.

Тепер росіяни почнуть застосовувати більше балістики, адже знають, що нам бракує комплексів Patriot. Так ворог перевіряє українців. Те саме можна сказати про "Шахеди". Окупанти розуміють, що мобільних вогневих груп не вистачає, тому вирішили нарощувати виробництво дронів. Чи не щодня вони запускають по Україні близько 100 безпілотників.

"Якщо ми не будемо готуватися до самозахисту, то ворог використовуватиме все те саме. Він відчуває наші больові місця", – підсумував Павло Лакійчук.

Нагадаємо, росіяни у ніч на 24 квітня провели масовану атаку по Україні. Найбільше постраждала столиця. Ворожа ракета влучила у густонаселений район і повністю зруйнувала двоповерховий будинок. Загинуло 12 людей, серед яких 17-річний хлопець.