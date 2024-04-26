Було все – від КАБ до "Іскандерів": наслідки обстрілів Харківщини протягом останніх тижнів

Російські війська щодня обстрілюють Харківщину. Ворог активізував удари як по прикордонних населених пунктах, так й по Харкову.

На тлі постійних ворожих обстрілів також посилила роботу російська пропаганда. Детальніше про те, яка ситуація у регіоні розповіла 24 Каналу кореспондентка з Харкова Анна Черненко.

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По чому б'є ворог

Села Куп'янщини сильно потерпають від ударів ворога. У прикордонні та на лінії фронту вже кілька місяців спостерігається посилення російських ударів.

Харківська обласна прокуратура опублікувала фотографії сіл, які зранку 25 квітня потрапили під обстріли. У Новоосиновому внаслідок російського обстрілу поранено двох жінок літнього віку. Потерпілих госпіталізували до лікарні. На світлинах зображені наслідки ударів з РСЗВ "Ураган" по житлових будинках.

Наслідки обстрілу Харківщини / Фото: Харківська обласна прокуратура

Протягом останніх днів Харків також буквально щоденно потерпає від ударів.

Протягом 6 місяців ми фіксуємо активізацію ударів по прикордонних населених пунктах. Від 10 до 15 керованих авіабомб росіяни випускають по цивільних об'єктах. По Харкову протягом цього періоду росіяни били всім – ракетами С-300, "Іскандерами", "Шахедами" тощо,

– розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Під прицілом окупантів енергетична та критична інфраструктура міста, житлові будинки.

"Не вірте російській пропаганді"

На тлі посилення обстрілів активізувалася російська пропаганда, яка просуває інформацію не просто про загострення ситуації, а про можливість спроби наступу, прориву, диверсій. Ця інформація шаленою хвилею котиться в телеграм-каналах, пабліках та інших майданчиках.

Я прошу ретельно слідкувати за цим і не вірити. Наприклад, ми показували в ефірі наслідки одного з ударів 24 квітня. Це звичайний житловий комплекс, частинка міста, де немає промисловості, а тільки житловий сектор. Однак пропагандисти "заселили" туди найманців,

– зазначила ​​кореспондентка з Харкова.

Так само, коли ворог поцілив у телевежу в Харкові, то росіяни закидували інформпростір тим, що нібито місто без мобільного зв'язку, телеграм-сигналу тощо. Водночас того ж дня ми виходили в ефір й говорили про те, що є зв'язок, мобільний інтернет, телебачення.

Звісно, були перебої з цифровим телебаченням. Зараз маємо цифри про те, що у сільській місцевості 200 тисяч абонентів були без телебачення, але вже в першу добу було докладено максимально зусиль до того, щоб люди були зі зв'язком.

У нас були проблеми із цифровим телевізійним сигналом, який розповсюджувався через пристрої Т2. Наразі на понад 60% цей сигнал вже відновлено, ще залишається оператор приватної форми власності, який працюватиме над відновленням свого сигналу. Тут критичної проблематики немає,

– прокоментував ситуації у регіоні Синєгубов.

Також у Харкові тривають відключення електрики. Енергетики намагаються дотримуватися графіків відключень. На жаль, буває так, що час відключення тримає довше.

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