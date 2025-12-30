Це пріоритетний напрямок, – Андрющенко розкрив, куди росіяни стягують техніку
- Колони російської техніки були помічені на дорогах окупованого Маріуполя, ворог перекидає живу силу, танки, озброєння.
- Таке активне переміщення може вказувати на те, що противник хоче посилити свій тиск на одному з пріоритетних наразі для нього напрямків фронту.
Росіяни активно переміщують військову техніку. Вантажівки були помічені днями в окупованому Маріуполі, через який вони рухалися. Протягом доби спостерігалось в середньому до 20 машин.
Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, додавши, що противник везе на фронт нову живу силу і боєкомплекти.
Де загарбники хочуть натиснути?
Російські вантажівки рухаються у напрямку Розівсько-Пологівської агломерації та Гуляйполя Запорізької області. Зі слів Андрющенка, прямують маленькими колонами, розділеними по 5 – 7 одиниць автотехніки.
Крім того, побачили, як везли САУ і танки в бік Гуляйполя. САУ не було вже давно. Все вказує на те, що росіяни там будуть тиснути далі,
– озвучив керівник Центру вивчення окупації.
Як зазначив Андрющенко, противник тримає певну кількість резервів і як тільки певний напрямок оборони просідає, Росія туди спрямовує додаткові сили з метою дотиснути ЗСУ. Він висловив думку, що такі переміщення ворожої техніки вказують, що Гуляйпільський відтинок фронту для Росії зараз в пріоритеті.
Що відбувається на Гуляйпільському напрямку: дивіться на карті
Яка ситуація в районі Гуляйполя?
27 грудня після заяв Росії про нібито взяття під свій контроль Гуляйполя, в українському Генштабі прокоментували, що це фейк. Ситуація в Гуляйполі складна, але оборонна операція СОУ там продовжується. Тривають активні дії задля ліквідації ворожих піхотних груп.
28 грудня в Силах оборони Півдня повідомили, що ситуація в Гуляйполі складна, частина міста опинилась під контролем Росії. Окупанти активізували штурмові дії та мають суттєву перевагу в живій силі й озброєнні. Однак там запевнили, що чималу частину міста й надалі утримують українські оборонці.
Командир 1 окремого штурмового полку Дмитра Філатова на позивний "Перун" розповів, що шляхи, якими росіяни заходили в Гуляйполе, нині перекриті. Українські захисники проводять в межах міста зачистку.