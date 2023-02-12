Путін наказав посилити вербування шпигунів у Британії: що задумав диктатор і до чого тут Україна

12 лютого 2023, 11:12
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Джерело:

The Sun

Кремлівський диктатор Владімір Путін наказав російським спецслужбам посилити вербування шпигунів-"камікадзе" у Великій Британії. Москва переслідує відразу дві мети, одна з яких пов'язана з Україною.

Путін хоче завадити передачі майбутньої військової допомоги Україні та посіяти хаос у Британії. The Sun, посилаючись на джерела в російській розвідці, інформує, що Росія намагатиметься переманити на свою сторону британських чиновників та колишніх розвідників.

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Росія хоче зірвати поставки зброї Україні

Джерело видання у російській розвідці припускає, що Москва "посилить таємну роботу з таємними інформаторами" по всій Британії.

Колишні співробітники британської розвідки вважають, що Британія – це "головна" мішень для Кремля, і Росія робитиме все можливе, щоб "отримати доступ до людей і повернути агентів у корисні місця".

Інший напрямок – посилити таємну роботу з таємними інформаторами в усіх сферах суспільства Британії, головним чином серед державних службовців і політиків усіх рангів – включаючи тих, хто засідає в парламенті та членів лордів,
– розповіло джерело видання в електронному листі.

The Sun підкреслює, що Росія шукатиме британських чиновників, які готові піти на самопожертву та брати участь у російських диверсіях. Також росіяни приділять особливу увагу активістам міжнародних студентських молодіжних рухів, профспілок, лідерам різних релігійних громад.

Росія може шантажувати "скомпрометованих" осіб

Джерело журналістів у російських спецслужбах заявило, що потенційних агентів можна виявити, "посиливши стеження за дипломатичним персоналом російського посольства та консульств".

Колишня офіцерка розвідки MI5 Енні Машон не сумнівається у намаганні росіян проникнути до Британії. За її словами, Кремль шукатиме людей, які симпатизують російській справі та пропонуватиме величезні суми грошей..

Також Машон попередила, що російські спецслужби можуть шантажувати "скомпрометованих" осіб.

Автор: Михайло Гема