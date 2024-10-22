Який новий підхід у росіян до застосування "Шахедів": авіаексперт оцінив дії ворога

Російська армія посилює дронові атаки по Україні. Росіяни намагаються здешевити деякі засоби та завдяки запуску таких у великій кількості виснажити сили української протиповітряної оборони.

Про це в етері 24 Каналу розповів авіаексперт Анатолій Храпчинський, зазначивши, що протистояння з боку сил РЕБ зараз є активнішим порівняно з початковими етапами. Він наголосив, що нині є низка українських розробок, які в майбутньому будуть представлені як засоби ураження різних типів російських БпЛА.

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Дешевий варіант дронів для імітації "Шахеда"

Зараз, зі слів авіаексперта, з боку противника можна спостерігати крилоподібні дрони, які схожі на "Шахеди". Це може бути без вибухової частини найпростіший з китайськими антенами дрон з GPS, такі літальні апарати легко пригнічуються.

Але це суттєво навантажує і виснажує українські засоби ППО, коли летить чимала кількість таких дронів. Саме цього й прагне Росія,

– підкреслив Храпчинський.

Авіаексперт зауважив, що нині ворог впроваджує активні зміни деяких елементів у дронах, мовиться про появу засобів зв'язку, окремо камери. Це, зі слів Храпчинського, свідчить про те, що росіяни намагаються модернізувати деякі засоби, щоб отримувати розвідувальну інформацію та розуміти, в якому місці та яку кількість було знищено їхніх БпЛА.

Їм це потрібно, бо вони зараз не можуть використовувати деякі засоби радіолокацій, які вони до цього активно застосовували. Тому вимушені в такий спосіб збирати інформацію,

– розповів Храпчинський.

Нагадаємо, для протидії дронам-камікадзе типу "Шахед" в Україні розробили перехоплювач під назвою Sting ("Жало"). Він має стати дешевшою заміною для зенітних ракет, які ЗСУ змушені витрачати, аби перехопити "Шахеди". Sting зможе літати зі швидкістю понад 160 кілометрів за годину на висоті орієнтовно 3 кілометрів.