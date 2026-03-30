"Обстріл буде": авіаексперт пояснив часті злети МіГів протягом дня

Останніми днями росіяни все активніше підіймають у повітря свої МіГ-31К. Лише проти ночі 30 березня ворог це робив двічі, а протягом дня – вже тричі. Не можна виключати, що це може бути підготуванням противника до атак по Україні.

Також ледь не кожного разу з'являються повідомлення про пускові маневри росіян, але вони хибні. Авіаексперт Анатолій Храпчинський у розмові з 24 Каналом пояснив, з чим, імовірно, пов'язана така активність Росії.

Чому росіяни підіймають МіГи?

Храпчинський наголосив, що однією з тактик ведення бойових дій є імітація загроз.

"У цьому випадку МіГ – це носій ракет "Кинджал". Відповідно, можна говорити про те, що такі дії з боку росіян створюють імітацію загрози для України, щоб включилась система протиповітряної оборони, засоби радіолокації та інші, які можуть виявляти будь-які повітряні цілі в небі", – зауважив він.

Вночі 30 березня росіяни двічі підіймали МіГ-31К. Відповідні повідомлення з'являлися о 01:47 та о 2:32, а потім вже вранці – о 4:54. Впродовж дня небезпека щодо злету російських винищувачів зберігалась.



Відповідно, потрібно слідкувати за ворожими супутниками на кшталт російських, іранських і китайських, які перебувають в цей час над Україною, щоб, за словами авіаексперта, зрозуміти – чи є сканування розміщення систем ППО, чи немає.

Щодо пусків. Для того щоб здійснити пуск, літак має розігнатись до певної швидкості. Так він і створює цей пусковий маневр. Це імітація пуску ракети, тому наші засоби сповіщають про можливу загрозу, що, можливо, був пуск ракети,

– відзначив Анатолій Храпчинський.

Він додав, що такі дії можуть свідчити про те, що росіяни відремонтували або зробили технічне обслуговування своїх МіГів і знову почали їх експлуатувати. У будь-якому випадку, за його словами, обстріл буде.

