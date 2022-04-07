Росія поступово програє, – Зеленський про виключення країни-агресорки з Ради ООН з прав людини

Генасамблея ООН 7 квітня виключила Росію з Ради з прав людини. Президент Володимир Зеленський зауважив, що таке рішення є цілком логічним та справедливим.

Президент додав, що країна-терористка поступово програє навіть на тих майданчиках, які вважала комфортними для себе. Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні, повідомляє 24 канал.

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Президент прокоментував виключення Росії з Ради ООН з прав людини

Зеленський зазначив, що 7 квітня українці дізналися доволі непогану дипломатичну новину – Генасамблея ООН ухвалила рішення про зупинку членства Росії в Раді з прав людини.

Цілком логічно. Цілком справедливо. Але також не без боротьби за це рішення. Вдячний тим державам, які підтримали це. Росія вже давно не має жодного стосунку до концепції прав людини,

– зауважив глава держави.

За його словами, ймовірно, це колись зміниться. Проте поки що Росія та її військові є найбільшою загрозою на планеті для свободи, безпеки та концепції прав людини як такої.

"Після Бучі це вже очевидно. А почались роботи ще й з розбору завалів у Бородянці... Там значно страшніше. Ще більше жертв російських окупантів. А що ж буде, коли світ дізнається всю правду про те, що російські військові наробили в Маріуполі?", – зазначив Зеленський.

Президент підсумував, що майже на кожній вулиці у Маріуполі – такі ж страшні злочини та жорстокість, які світ бачив у Бучі та інших містечках Київщини після відходу окупантів.

Дивіться звернення Володимира Зеленського: