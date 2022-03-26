Росія потрапила у санкційний котел, і він лише стискатиметься, – Кулеба

Санкції – це дієвий механізм впливу на країну-агресорку. Й чим потужнішими вони будуть, тим швидше нам вдасться зупинити війну та змусити Росію заплатити за свої злочини.

Про це розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба після перемовин із президентом США Джо Байденом у Польщі. Він зазначив, що американський уряд розуміє, наскільки важливо не лише застосовувати санкції, але й відрізати Росію від шляхів їх обходу.

До теми Санкції для оточення Путіна і закриття для Росії світових портів: Кулеба про розмову з Байденом

Світ продовжує вводити санкції проти Росії

Завдяки масовим санкціям ситуація Росії стає все критичнішою.

Росія потрапила у санкційне оточення, можна сказати в санкційний котел. І цей котел в найближчі дні, тижні, місяці буде лише стискатися,

– зазначив Кулеба.

За його словами, велику роль у цьому відіграли як гучні санкції, які зараз у всіх на слуху, так і невеличкі, але точні рішення, які прикрутили гайки. Проте на цьому все не завершиться й подальше відрізання Росії від світу триватиме до завершення війни.

Крім того, Дмитро Кулеба наголосив, що Росія заплатить за кожен злочин проти України.

Дивіться звернення Кулеби:

За словами Дмитра Кулеби, його відомство зараз працює над закриттям всіх портів Європи та США для російських кораблів, а також над санкціями для всіх політиків Росії.

Нагадаємо, міжнародні санкції, запроваджені проти Росії, значно підвищили ймовірність її дефолту щодо свого державного боргу. Про це попередили аналітики JPMorgan та інших організацій.