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24 Канал Новини України Росія поцілила по Сумах 2 ракетами, на вулицях лежать тіла: моторошні кадри з місця удару
13 квітня, 11:37
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Росія поцілила по Сумах 2 ракетами, на вулицях лежать тіла: моторошні кадри з місця удару

Анжеліка Байбак

Російська армія зранку 13 квітня завдала 2 ракетних ударів по Сумах. Ворог цинічно вдарив по місту у Вербну неділю балістичними ракетами. Нині у мережі з'явилися моторошні кадри з місця удару.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сумську ОВА та місцеві телеграм-канали.

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Жахливі кадри з місця удару у Сумах

Близько 10:17 13 квітня у Сумах пролунали потужні вибухи. Росіяни вдарили двома балістичними ракетами по центру міста.

Наслідки ракетного удару у Сумах: дивіться відео (Увага! Чутливий контент! 18+)

 

 

 