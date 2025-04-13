Росія поцілила по Сумах 2 ракетами, на вулицях лежать тіла: моторошні кадри з місця удару

Російська армія зранку 13 квітня завдала 2 ракетних ударів по Сумах. Ворог цинічно вдарив по місту у Вербну неділю балістичними ракетами. Нині у мережі з'явилися моторошні кадри з місця удару.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сумську ОВА та місцеві телеграм-канали. Важливо У Сумах ракета вдарила по мирному населенню: є багато загиблих Жахливі кадри з місця удару у Сумах Близько 10:17 13 квітня у Сумах пролунали потужні вибухи. Росіяни вдарили двома балістичними ракетами по центру міста. Наслідки ракетного удару у Сумах: дивіться відео (Увага! Чутливий контент! 18+)