Росія повернеться на початки 1990-х, – російський опозиційний політик Гозман

Росія розпочала масштабне вторгнення в Україну та вже поплатилась за це ізоляцією від цивілізованого світу. Країна-агресорка повертається назад у минуле.

Уже зараз помітно, як Росія "демонтується". Про це в ефірі 24 каналу розповів російський опозиційний політик Леонід Гозман.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Гозман: Росія впадає на 30 – 40 років тому

"Країна (Росія – 24 канал) зараз перетвориться на ту, якою вона була на самому початку 1990 років. Коли ще цього всього не було", – наголосив Гозман.

За його словами, Росію можуть чекати навіть гірші та важчі процеси, тому що сьогоднішній чинник дуже серйозний.

Усе руйнується. Ми дійсно одразу впадаємо на 30 – 40 років тому,

– зазначив політик.

Також як розповів Гозман, у нього є відчуття, що російський режим виявився в глибокій кризі. "Начальники (Росії – 24 канал) сподівались на легеньку прогулянку. Вони не вірили в те, що українці битимуться. Вони не очікували на таку жорстку реакцію Заходу", – додав він.

Гозман висловився про повернення Росії у минуле: дивіться відео (початок теми з 8:15)

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