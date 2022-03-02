Росія повернеться на початки 1990-х, – російський опозиційний політик Гозман
Росія розпочала масштабне вторгнення в Україну та вже поплатилась за це ізоляцією від цивілізованого світу. Країна-агресорка повертається назад у минуле.
Уже зараз помітно, як Росія "демонтується". Про це в ефірі 24 каналу розповів російський опозиційний політик Леонід Гозман.
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Гозман: Росія впадає на 30 – 40 років тому
"Країна (Росія – 24 канал) зараз перетвориться на ту, якою вона була на самому початку 1990 років. Коли ще цього всього не було", – наголосив Гозман.
За його словами, Росію можуть чекати навіть гірші та важчі процеси, тому що сьогоднішній чинник дуже серйозний.
Усе руйнується. Ми дійсно одразу впадаємо на 30 – 40 років тому,
– зазначив політик.
Також як розповів Гозман, у нього є відчуття, що російський режим виявився в глибокій кризі. "Начальники (Росії – 24 канал) сподівались на легеньку прогулянку. Вони не вірили в те, що українці битимуться. Вони не очікували на таку жорстку реакцію Заходу", – додав він.
Гозман висловився про повернення Росії у минуле: дивіться відео (початок теми з 8:15)
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