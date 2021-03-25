Росія повернула гриф "таємно" на документи СРСР періоду Другої світової

Документи періоду Другої світової війни у Росії знову засекретили. Відповідний указ підписав міністр оборони країни Сергій Шойгу.
Джерело:24 канал
Цікаво, що наказ датований ще 12 листопада 2020 року. Однак зареєстрований документ тільки 22 березня 2021.
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Росія засекретила документи Другої світової
- Міністр оборони Росії Сергій Шойгу скасував наказ колишнього міністра оборони Анатолія Сердюкова ще від 2007 року. Підписаний Шойгу документ опублікували на "Офіційному інтернет-порталі правової інформації" Росії.
- У 2007, нагадаємо, російська влада вирішила розсекретити архівні документи Червоної Армії й флоту Радянського Союзу за період так званої "Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 років" (мовиться, звісно, про Другу світову, але в Росії традиційно виділяють протистояння СРСР і Третього Рейху в окрему війну).
- Після розсекречення документів дослідники отримали доступ до раніше невідомих документів. Наприклад, про втрати СРСР у війні. Однак, очевидно, щось пішло не так, і Росія передумала тримати ці та інші свідчення відкритими.
Шойгу підписав указ про засекречення документів СРСР про Другу світову / Скриншот
Річ у тім, що президент Росії чомусь думає, що тільки Німеччина розв'язала Другу світову. Хоча насправді відповідальність за це спільна – і Німеччини, і СРСР. На це й, власне, звернув увагу президент України.
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