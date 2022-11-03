Як працює зернова угода

Про це 24 каналу розказав колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Перш за все, він наголосив, що зернова угода – не була і не є домовленістю між Україною та Росією. Це просто ініціатива з безпечного переміщення зерна та добрив з України.

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З початком повномасштабної війни українське зерно, яке призначалося на експорт, не могли вивезти. Воно просто залишалося лежати у портах та на складах, тим часом як країнам Африки постали перед загрозою голоду і почали бунтувати. Тоді ж Європа зрозуміла, що якщо не забезпечити їх зерном, то вони всі ринуть рятуватися до Європи, що, звичайно, буде шаленим навантаженням на економіку.

З іншого боку була Росія, яка розуміла, що Африка, якій через неї загрожує голод, – це, можливо, єдиний оплот, який так чи інакше підтримує Росію у війні в Україні чи взагалі на міжнародній арені. Адже усі інші країни або повністю нейтральні, або не підтримують Росію. Тож тут країна-агресорка стала на роздоріжжі – або дозволити Україні вивозити зерно, хоч цього і дуже не хочеться, або не дозволити і втратити союзників.

Тож вони погодилися на "угоду", яка й була підписана у липні. Але потрібно чітко розуміти – Україна підписала угоду з Туреччиною, яку завірив генеральний секретар ООН Гутерреш. І таку саму угоду – з Туреччиною та ООН підписала й Росія. Жодних домовленостей між Росією та Україною не було.

Тож влітку навантажені зерном кораблі почали виходили з українських портів через обумовлений коридор і доходили до Туреччини. Там їх перевіряла створена координаційна група з представників Туреччини, України та Росії на те, щоб, наприклад, не вивозили метал з України, а судна, які йдуть в Україну, не завозили зброю, амуніцію тощо.Як не дивно, росіяни весь час гальмували проведення цих оглядів і вигадували різноманітні причини, чому вони не могли зробити це швидко і в потрібний момент.

Що сталося після виходу Росії з угоди

Після атаки по Чорноморському флоту, хоча досі офіційно невідомо, що саме там сталося, росіяни, за словами Ступака, образилися і Шойгу заявив, що вони виходять з зернової угоди. Хоч і пізніше у російському МЗС заявили, що вони не виходять, а призупиняють свою участь.

Аже ж формально сторонами у документі є Україна та Туреччина, а вихід Росії жодним чином не впливає на юридичну складову виконання домовленостей. Ба більше, після того, як росіяни перестали оглядати кораблі, які йдуть в Україну та з України, процедура пришвидшилася щонайменше у 2 рази, хоч до того там зібрались близько 200 кораблів.

Тобто коли вони вийшли і припинили саботувати ці інспекційні огляди, угода тільки набула позитиву для нас. Усе відбувається швидко, Україна в цьому зацікавлена, адже мова йде про гроші та наші стосунки з Європою, адже зараз понижується градус можливого голоду в країнах Африки і європейці видихають.

Епічне повернення Росії

Минуло лише кілька днів, і Росія вирішила повернутися. Путін заявив, що вони дозволили українським кораблям йти, погодилися на умови. Тож це вже є надзвичайно великим приниженням для росіян.

Однак і це ще не все. Як зауважив Ступак, зараз росіяни хизуються, що нібито отримали письмові гарантії від України, що вона не атакуватиме Чорноморський флот Росії.

"Тобто ЧФ, яким Росія лякала всіх своїх сусідів, яким вона хизувалася, і Україна, у якої немає свого флоту, у якої забрали щось у Криму, забрали щось в Азовському морі. І тут росіяни просять: “Тільки не топіть, будь ласка. Давайте ви прогарантуєте, що не будете топити наш флот”, – підкреслив він.

І це, мабуть, ще більш принизливо, аніж просто повернення до угоди через бажання контролювати хоч щось та наскільки можливо вставляти палки в колеса.

До того ж колишній співробітник СБУ зазначив, що навіть якщо припустити, що Україна і має якісь домовленості з турками про те, що гуманітарні коридори не використовуватимуться для атак по російському флоту, то вона завжди зможе знайти шпаринку, як можна завдати удару поза цими коридорами.

Тобто зради тут немає, але дійсно є приниження Росії,

– підсумував Ступак.

Повний стрім з Іваном Ступаком: дивіться відео

Як Росія повернулася до зернової угоди