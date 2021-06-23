Росія повинна пустити в Крим Джемілєва і Чубарова, – резолюція ПАРЄ

Парламентська асамблея Ради Європи вимагає, щоб окупанти скасували заборону на відвідування Криму лідерів кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва і Рефата Чубарова.
Асамблея просить скасувати незаконне рішення окупантів щодо заборони діяльності Меджлісу кримськотатарського народу. Це зазначено в ухваленій 23 червня резолюції ПАРЄ про ситуацію щодо кримських татар.
До теми ПАРЄ ухвалила жорстку резолюцію щодо прав кримських татар в окупованому Криму
Відтак вимагають дозволити Мустафі Джемілєву і Рефату Чубарову повернутися до Криму. Також у ПАРЄ висловили розчарування через так звану "заборону" на діяльність Меджлісу кримських татар, як "екстремістської організації". Наголосили, що суперечить міжнародним стандартам і є свідченням систематичного порушення прав кримських татар.
Зверніть увагу! У березні 2021 року російські окупанти в Криму продовжили Джемілєву заборону на в'їзд ще на 15 років.
На півострові тривають суди щодо політика нібито про незаконний перетин держкордону, недбале зберігання вогнепальної зброї та придбання і зберігання боєприпасів.
Про що ще мовиться у резолюції
- Резолюція підтверджує, що з 2014 року триває окупація Росією Криму.
- Закликає державу-агресора припинити застосування російського законодавства в Криму.
- Крім того, визнає, що є репресії російського окупаційного режиму та переслідування кримських татар. Зокрема, це вбивства, насильницькі зникнення, тортури, нелюдське поводження.
- Звертає увагу на насильницьке та протиправного переміщення кримських татар до Росії.