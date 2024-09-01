Росія повинна відчути, що таке війна, – Зеленський звернувся до українців

Президент наголосив, що країна-агресорка має заплатити за злочини, які коїть в Україні. Наші ракети і дрони частково виконують це завдання.

На початку звернення президент згадав за "звірячий" удар по Харкову. Станом на вечір 1 вересня відомо про майже 50 постраждалих цивільних. Також є інформація, що під завалами ще перебувають люди. Пошуково-рятувальна операція триває.

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Треба повернути війну додому

Обстріли Харкова, за словами Зеленського, підтверджують правильність дій України у Курській області.

Треба витісняти війну додому… і не лише в прикордонні регіони Росії. Держава-терорист повинна відчути, що таке війна,

– наголосив глава держави.

Він зазначив, що триває робота над тим, аби якнайбільше російських військових обʼєктів, російської логістики, критичних обʼєктів їхньої воєнної економіки – усе це опинилося у зоні доступу для нашої зброї. Зараз Україні реалізує це завдяки власним дронам і ракетам.

Водночас президент нагадав, щов своїми дронами й ракетами Україна здатна виконати частину завдань.

Але реальний мир, реальне завершення цієї війни – це комплексне завдання. І щоб примусити Росію до миру, щоб від брехливої риторики про переговори вони перейшли до кроків, щоб завершити війну, щоб очистити нашу землю від окупації та окупантів, – потрібні й дієві інструменти,

– заявив Зеленський.

Президент нагадав за важливість зняття обмежень на використання далекобійної зброї по території Росії. Він зазначив, що це залежить від рішення президентів Байдена, Макрона, канцлера Шольца та прем'єра Стармера.

Нові санкційні рішення

Зеленський увів нові санкції, затверджені раніше РНБО. Під них потрапила російська авіаційна промисловість. Йдеться про майже 150 суб'єктів – юридичні та фізичні особи, які забезпечують роботу авіаційної інфраструктури Росії.

Також є ще один пакет санкцій проти колаборантів.

Окремо президент згадав за доповідь Сирського щодо ситуації на фронті, зокрема українських дій щодо стримування ворога на Покровському напрямку. Тим часом кожен день операції у Курській області приносить поповнення до обмінного фонду.