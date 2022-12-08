Росія повинна виплатити Україні репарації: в Atlantic Council презентували правововий механізм

Росія після повномашстабного нападу системно завдає ракетних ударів по об'єктах критичної та цивільної інфраструктури. Москва повинна буде виплатити репарації за скоєні злочини. Для цього американський аналітичний центр Atlantic Council розробив правовий механізм забезпечення виплати Росією компенсацій.

Презентував її старший науковий співробітник Atlantic Council Алан Райлі під час пресконференції у Києві. Він наголосив, що в історії є правовий прецедент такого процесу. Це – Паризька угода про репарації 1949 року.

Важливо Нюрнберг-2: в ООН просувають проєкт резолюції про трибунал проти керівництва Росії, – ЗМІ

"Слідом за резолюцією ООН сьогодні стоїть питання правового механізму ідентифікації, заморожування, арешту та передачі Україні російських активів для забезпечення виплати всіх необхідних компенсацій та репарацій. Правовим прецедентом такого процесу, враховуючи вкрай тяжкий характер російської агресії, є Паризька угода про репарації 1949 року, яка передбачає арешт та використання всіх державних та приватних активів Рейху", – заявив він.

Алан Райлі додав, що норми міжнародного публічного права не передбачають отримання згоди Росії на такі виплати, а тому суд може накласти арешт на кошти без погодження з Москвою. Крім цього, для процесу притягнення до фінансової відповідальності країни-агресорки немає потреби в повній військовій поразці чи окупації російської території.

Таким чином на підставі міжнародного права і спираючись на резолюцію Генеральної Асамблеї ООН Україні і всім державам, що її підтримують, запропонують укласти наступний документ – Міжнародну угоду про репарації (IAR). Положення угоди передбачають згоду держав-підписантів, спираючись на згадані правові положення виявити, заморозити та конфіскувати російські активи, які потім будуть передані до компенсаційного фонду, – розповів експерт.

За словами представника Atlantic Council, угода IAR буде передбачати створення:

компенсаційного фонду, куди надходитимуть вилучені активи Росії,

та компенсаційної комісії, яка розглядатиме претензії заявників.

При цьому Алан Райлі наголосив, що компенсаційна комісія не буде встановлювати відповідальність Москви, адже це вже зроблено. Натомість вона робитиме оцінку претензій заявників, збиратиме докази шкоди, завданої Росією, та визначатиме розмір відшкодувань.

Які активи можуть забрати у Росії як репарації

Відтак Росія невдовзі втратить чимало своїх активів, які зберігаються у банках Заходу та підлягали арешту. Зокрема, рішенням суду репарації Україні можуть виплачувати з:

державних активів, серед яких – Центробанку Росії,

коштів державних підприємств: "Газпрому", "Роснафти" тощо,

приватні активи, що пройдуть процедуру перевірки та матимуть встановлений зв'язок з Росією,

збори за експорт російської нафти та газу.

Зазначимо, що 14 листопада Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію щодо забезпечення засобів правового захисту та репарацій у зв'язку з агресією Росії проти України. Це стало вагомим кроком до притягнення країни-агресора до фінансової відповідальності за скоєні злочини.