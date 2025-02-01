Росія повторно атакувала Одесу ракетами: у місті чули вибухи

Росія у ніч на 1 лютого здійснила повторну атаку на Одесу за допомогою ракет. У місті пролунало щонайменше 2 вибухи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Геннадія Труханова.

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Що відомо про повторну атаку

Повітряну тривогу на території Одеської області знову оголосили орієнтовно о 00:33. Повітряні сили повідомляли про швидкісну ціль в акваторії Чорного моря у напрямку Одеси. Згодом оборонці неба закликали місцевих прямувати в укриття.

Про загрозу повідомляв і міський голова Геннадій Труханов. Вже о 00:41 він оприлюднив інформацію про вибухи, які було чутно у місті. За даними кореспондентів 24 Каналу, цього разу гучно було щонайменше двічі.

Знову чутно вибухи у місті,

– написав Труханов.

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Нагадаємо, незадовго після цього росіяни атакували Одесу ракетами, є багато ушкоджень в охоронній зоні ЮНЕСКО, зокрема пошкоджено будівлю, яка знаходиться під підсиленим захистом. Також внаслідок ворожого обстрілу є постраждалі.