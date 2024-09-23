Росія повторно атакувала Запоріжжя: вдарила по критичній інфраструктурі й будинках, є жертва

Ввечері 23 вересня окупанти повторно атакували Запоріжжя. Поцілили по об'єкту критичної інфраструктури. Також росіяни вдарили по житловій забудові.

Під час повторного удару по Запоріжжю бійці Путіна вбили 1 людину, ще декілька – поранили. Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров у своєму телеграм-каналі.

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Наслідки удару по Запоріжжю 23 вересня

Близько 23:00 на Запоріжжі прогриміли повторні вибухи. Уже незабаром голова ОВА заявив, що агресор поцілив по об'єкту критичної інфраструктури.

Спалахнула пожежа, яку оперативно погасили. Попередньо, без постраждалих.

Росіяни ударили й по житловій забудові. Попередньо, одна людина загинула, двоє поранені. Зруйновані щонайменше два приватні будинки,

– повідомив Іван Федоров.

Оновлено. Секретар Запорізької міськради Регіна Харченко о 00:16 повідомила, що кількість постраждалих зросла до 5. Серед них 13-річна дівчинка. На жаль, один чоловік загинув. Частину постраждалих доставили до лікарні в різному ступені тяжкості.

Посадовець зазначив, що всі оперативні служби міста й області працюють на місцях і надають допомогу.

Зауважимо, о 22:45 Повітряні сили попереджали про пуск КАБ на Запоріжжя.

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.