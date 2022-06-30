Звідки взялася "добра воля" у злих росіян

Ох ці жести доброї волі від російських військових. Як з тим птахом. "Поки не пнеш, не полетить". Ось, що Himars животворний робить.

"Добра воля"

Спочатку росіяни в рамках доброї волі пішли з-під Києва, тепер – з острова Зміїний. Незабаром буде жест доброї волі "російські військові покинули Херсон, щоб захистити населення міста від помсти українських фашистів та показати, що Росія ніколи не збиралася окупувати українські міста".

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Варто десь роздовбати російських військових і показати, що вони там не мають шансів, то вони відразу починають виявляти свою "добру волю".

"Це чому я такий злий був. Тому що в мене велосипеда не було", – так із росіянами не працює. Якщо їм дати "велосипед", вони вкрадуть другий і прийдуть за третім. А якщо росіяни отримуватимуть по морді, то тут одразу ж інша історія. Добра воля.

"По понятіям"

Звідки це? Це — психологія бандитів. Путін – типовий бандит, який дорвався до влади. Ми взагалі дивимося продовження популярного колись серіалу (і книги) "Бандитський Петербург". А бандити розуміють лише силу.

Коли цивілізована людина зустрічає бандита і йде з ним на компроміс, розумно вважаючи, що бандит теж хоче компромісу, то бандит або мафіозі сприймає це як прояв слабкості. І знову нападає. І цивілізованій людині, щоб перемогти бандита треба зрозуміти, як мислить бандит.

Китайський привіт

А щодо сільгосппродукції, то доброї волі допомагати Україні у росіян тут немає. Єдина можлива мотивація – це тиск Китаю. Але є воно чи ні його – ми про це ніколи не дізнаємось.

Китаю точно не вигідна продовольча криза. Але публічно каже Росії "вийшли геть" китайці не будуть. Можуть лише передавати привіти. Наприклад, через своїх казахських друзів. А решту говорити не публічно. Але зрозумілою бандиту мовою.

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