Більше не потрібні: чому Кремль взявся позбавляти громадянства мешканців окупованих територій

У Росії та на тимчасово окупованих територіях України розпочалася процедура позбавлення громадянства для осіб, які не склали присягу громадянина Росії при отриманні російського паспорта. У 2023 році Держдума прийняла закон про те, що іноземці, які отримали паспорти Росії, але не склали присягу, позбавлятимуться громадянства.

Зміна політики Кремля щодо населення окупованих територій

Терміни складання присяги були встановлені до 20 листопада 2024 року. На кого розраховані такі зміни – читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

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Насамперед – на мешканців тимчасово окупованих територій України. Необхідно відзначити, що в період з 2019 по 2021 роки Росія видала на окупованих територіях Луганської та Донецької областей близько 900 тисяч своїх паспортів. Але відбувалося це за іншою процедурою – спершу треба було отримати паспорт так званих "ЛДНР", а потім уже подавати документи на громадянство Росії.

Після повномасштабного вторгнення Росії, а також анексії тимчасово окупованих територій України, процедуру паспортизації вдосконалили. Тепер не потрібно було отримувати паспорти квазіреспублік, а можна було одразу написати відмову від громадянства України та заяву на паспорт Росії. Протягом 10 днів окупаційні адміністрації видавали паспорт.

Необхідно розуміти, що примусова паспортизація на тимчасово окупованих територіях України з 2019 року постійно проводилася поспіхом, а про дотримання процедури складання присяги і говорити не доводиться. Паспорти видавали без складання присяги, адже ця процедура мала бути зафіксована на відео у відділі міграційної служби, а з'явилася така служба на окупованих територіях України лише у жовтні 2022 року. До цього всі процедури проходили дистанційно, крім складання присяги.

Кремлю було необхідно використовувати мешканців тимчасово окупованих територій України як привід для військової агресії проти України.

Тепер, коли Кремль анексував окуповані території України, ці люди йому просто не потрібні. Саме тому прийняли рішення, яке фактично позбавляє громадянства тих, хто не склав присягу Росії.

До присяги – з 14 років

Сьогодні на окупованих територіях України представники Росії активно проводять конфіскацію нерухомості місцевих жителів, а потім її видають росіянам.

Також варто згадати, що з жовтня 2023 року громадяни України, які хочуть відвідати тимчасово окуповані території, проходять фільтрацію в аеропорту Шереметьєво. В'їзд забороняють 85% українців, а їхнє майно конфіскують.

У 2024 році був скасований указ президента Росії №585 від 2022 року, який називався "Про тимчасові заходи щодо врегулювання правового стану осіб, які перебувають у громадянстві "ЛНР" та "ДНР", а також громадянство України в Росії". "Більшість громадян України тривалий час перебуваючи в Росії не врегулювали своє правове становище, що свідчить про їхнє небажання мати стійкий правовий зв'язок з Росією. Відсутність у них зацікавленості у легальному становищі на території Росії створює загрозу національній та громадській безпеці".

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Тому для тих, хто опиниться у Росії до 1 січня 2025 року, всі преференції у вигляді безперешкодного перебування та вільного пошуку роботи діятимуть лише до 31 березня.

Також для мешканців тимчасово окупованих територій України запровадили необхідність складати присягу з 14 років. Як повідомили джерела, це зробили для контролю за політичними переконаннями підлітків. Нині на окупованих територіях України почастішали випадки притягнення до кримінальної відповідальності неповнолітніх за злочини проти диктаторського режиму Кремля та дискредитацію збройних сил Росії.

Окупанти побоюються, що через безконтрольну видачу паспортів громадян Росії підліткам на окупованих територіях можуть виникнути непрогнозовані наслідки, які зможуть перерости в протестний рух. Саме тому вирішили знизити віковий ценз для складання присяги. Відповідно він буде за 4 роки до моменту, коли людина наділяється виборчим правом. Якщо за цей час підліток вчинить злочин проти режиму, то його позбавлять громадянства Росії за порушення присяги.

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Росія відкрито визнала, що українці – вороги

Диктаторський режим Кремля використовував громадян України, які проживають в окупації, для захоплення території. Наразі політика Кремля щодо них повністю змінилася. Раніше Кремль декларував, що російська армія іде "звільняти" українців, а тепер відкрито визнає, що громадяни України – це вороги.