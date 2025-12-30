Росія цього разу прагне не блекауту: в Міненерго пояснили, яка мета ворожих атак по енергетиці

В Міненерго привідкрили задум ворога щодо енергетики. Там кажуть, що занурити Україну в блекаут – не головна мета.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.

Чого прагнуть росіяни, якщо не блекауту?

Виконувач обов'язків міністра енергетики Артем Некрасов припустив, що росіяни не хочуть повністю знеструмити Україну. Вони вдаються до обстрілів енергетики радше як до інструменту тиску на українців і таким чином пробують посіяти паніку.

Одна справа, коли немає електрики, зовсім інша – коли взимку немає опалення. Мета цієї кампанії – спробувати посіяти паніку, зламати опір і розділити суспільство,

– розповів представник міністерства.

Артем Некрасов наголосив, що йдеться саме про психологічний тиск на українців. А тому ключовою ціллю ударів росіян зараз є не лише електропостачання, але й системи теплопостачання у містах.

Зверніть увагу! 27 грудня в Нафтогазі заявили, що окупанти спеціально скористалися морозами, аби вдарити по ТЕЦ в одному з міст.

Ворог спеціально обстрілює інфраструктуру так, щоб порушити цілісність енергосистеми. Так сильно погіршується постачання електроенергії на Лівобережжі та в окремих регіонах Правобережжя. І тоді ворог дістає змогу просувати дестабілізаційні наративи та намагатися розколоти суспільство – мовляв, на Заході світло не вимикають тощо.

Водночас якщо Росія припинить бити по енергетичній інфраструктурі України, то для відновлення стабільної роботи енергосистеми без відключень знадобиться близько двох місяців.

Що зі світлом в Україні зараз?