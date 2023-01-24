Росія прагне заручитися новою "мінською" угодою: Кулеба розповів, чим це може закінчитися

Росії не вдалося досягти успіху у війні проти України, тож Кремль намагається "перехитрити" міжнародну спільноту та натякає на нову "мінську" угоду. Втім, насправді окупанти хочуть паузи, а не миру.

Про це заявив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Також він наголосив, що будь-який гіпотетичний "Мінськ-3" може мати лише один результат, – ще більш криваву війну, яка торкнеться не лише України, а й затягне весь євроатлантичний простір і світ загалом.

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"Нам потрібен справедливий і міцний мир"

Глава МЗС переконаний, що повторення помилок не дасть кращих результатів. Жоден інший народ так не прагне миру, як Україна. Однак, нам потрібен справедливий і міцний мир, який унеможливить будь-яку нову геноцидну війну проти українців та інших народів.

Тож саме тому Володимир Зеленський і запропонував Формулу миру з 10 конкретними кроками щодо відновлення ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки в інтересах всієї міжнародної спільноти.

Якщо вся міжнародна спільнота займе тверду, консолідовану позицію, то у Росії не буде іншого виходу, як припинити вбивства українців і розпочати реальні предметні переговори. Об'єднана воля світу є ключовою для ефективної дипломатії та досягнення стійкого миру на багато десятиліть,

– підкреслив Кулеба.

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"Важливий кожен голос і кожна країна"

На думку глави МЗС, голосу Заходу недостатньо для вирішення глобальної кризи безпеки, викликаної війною Росії, і гарантування довгострокового міжнародного миру. Кулеба зазначив, що ми досягли переломного моменту, коли позиція держав Глобального Півдня може допомогти досягти цього результату.

Доля дипломатичного розв'язання війни залежить від активізації та використання своєї ваги та впливу країн Азії, Африки, Близького Сходу та Латинської Америки.

"Важливий кожен голос і кожна країна, тому що в статуті ООН немає "великих" і "малих" держав, впливових і невпливових, чемпіонів і аутсайдерів", – зазначив дипломат. Тож ті, хто справді щиро прагне миру, мають долучитися до консолідованих міжнародних зусиль із впровадження української Формули.

Україна вже розробила гнучкий спосіб, який дозволяє державам взяти на себе зобов'язання лише щодо тих елементів формули, які вони повністю поділяють. Окрім того, взяти на себе лідерство в певних конкретних сферах зусиль з розбудови миру, не зобов'язуючись щодо інших.

Недоліки Мінського процесу не повинні повторюватися. Власне, вони мають служити прикладом того, як не варто вести переговори з Росією,

– підкреслив Кулеба.

У Кремлі захотіли переговорів з Україною без посередників

Нещодавно представник МЗС Росії Аліксєй Поліщук заявив, що Кремль хоче прямих переговорів з Києвом без посередників. У Москві цинічно брешуть, що, мовляв, західні країни нібито не прагнуть врегулювати конфлікт, а діють у власних політичних та економічних інтересах.