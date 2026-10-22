"Понад 2 000 втрат на день": у ЗСУ сказали, чи здатна Росія змінити ситуацію на фронті

Російська армія працює на межі своїх можливостей і не зможе створити щось принципово нове на лінії фронту в Україні. Про це свідчить зростання щоденних втрат ворога до понад 2 000 осіб.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ України Іван Тимочко в ефірі 24 Каналу заявив, що противник уже задіяв максимум ресурсів.

Чому Кремль не зацікавлений у переговорах?

На Лиманському та Олександрівському напрямках окупанти вимушені стримувати українські війська, а біля Костянтинівки та Добропілля підтримують інтенсивність ударів у надважких умовах. На спроможності військ Росії також суттєво вплине зміна погодних умов.

За словами військового, російське керівництво не прагне миру на цьому етапі війни.

Путіну абсолютно не цікаво зараз виходити на розмови про припинення вогню чи мирні переговори до проведення виборів у США. Йому важливо зрозуміти баланс політичних сил та наскільки Трамп буде потрібний Кремлю далі,

– наголосив Іван Тимочко.

Він підкреслив, що ризики ескалації проти країн Балтії зростають через непередбачувану позицію США та спроби Росії маніпулювати виборчими технологіями. Проте ведення війни на два фронти викличе ризики внутрішнього обвалу для самої Росії. Для протидії цим загрозам Україні важливо активно залучати впливові громадські та релігійні організації в США, зокрема протестантські спільноти.

Дипломатичні нюанси та призначення посла у США

Окрім того, Тимочко прокоментував дипломатичний регламент щодо призначення посла України в США, закликавши зважати на процедуру отримання агреману.

Згода на присутність дипломата надається країною, яка його приймає. Це складний процес. Якби з американською стороною все було повністю гладко, такий дипломат уже давно був би призначений,

– підсумував Тимочко.

Раніше оглядач пояснював, що Росія розраховує захопити усю територію Донецької області до кінця року. Хоча вже зараз можна стверджувати, що наступальна операція окупантів на Донеччині провалюється. Ворогу не вдається просуватися на більшості напрямків, а подекуди там ще й відступають.

За словами військового, реальна ситуація на полі бою кардинально відрізняється від заяв російської пропаганди.