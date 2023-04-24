Москва прискорює русифікацію окупованих регіонів, – розвідка Британії пояснила мету агресора

Держава-агресор намагається терміново прискорити русифікацію захоплених територій України. Окупанти змушують місцеве населення отримувати ворожі паспорти.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії. У Міноборони також пояснили мету окупантів.

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Росіяни прискорюють русифікацію окупованих територій

Загарбники погрожують мешканцям Херсонщини, що тих, хто не прийме російський паспорт до 1 червня 2023 року, чекає "депортація" з конфіскацією майна. У Міноборони Великої Британії наголошують, що держава-агресор використовує свої паспорти як інструмент для русифікації окупованих територій, як це було в Донецьку та Луганську до вторгнення в лютому 2022 року.

Росія, ймовірно, прискорює інтеграцію окупованих територій України в бюрократію Росії, щоб допомогти намалювати вторгнення як успіх, особливо напередодні президентських виборів 2024 року,

– зазначили у британській розвідці.

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Важливо! Російська держдума 14 березня ухвалила скандальний закон щодо громадянства українців. Відповідно до нього, мешканці окупованих територій, які отримали російські паспорти, можуть вийти з українського громадянства, подавши відповідну заяву в органи влади країни-терористки.

У МЗС підкреслили, що Росія порушує норми міжнародного права. Окупанти намагаються легалізувати спробу анексії захоплених українських територій та незаконну паспортизацію мешканців.