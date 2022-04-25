Росія привітала нас з Великоднем ракетними ударами, – Зеленський звернувся до українців
25 квітня 2022 , 10:53Читать новость на русском
Джерело:телеграм Володимира Зеленського
Володимир Зеленський 25 квітня традиційно звернувся до українців. Він наголосив, що ми продовжуємо робити все для вигнання окупантів та відновлення миру для людей.
Президент наголосив, що Росія привітала Україну з Великоднем повітряною загрозою майже по всій нашій державі, ракетними ударами по Кременчуку.
Для чого був потрібен цей удар на Великдень? Немає такої військової загрози, від якої це могло би убезпечити Росію. Це просто свідоме знищення життя в Україні,
– додав Зеленський.
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