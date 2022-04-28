Росія призначила нового "смотрящего" за Донбасом, – МВС

Вадим Денисенко заявив, що Росії призначили нового так званого "смотрящого" за Донбасом і територіями, які були нещодавно окуповані. З його слів, мовиться про Сергія Кірієнка.

Про це радник глави Міністерства внутрішніх справ повідомив у ефірі телемарафону, пише 24 канал.

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Два дні тому, після того, як Кірієнко з'їздив на Донбас, стало зрозуміло, що в Росії повністю змінилася конфігурація "смотрящих" за Донбасом і нещодавно окупованими територіями. Їх куратором став Кірієнко,

– сказав Вадим Денисенко.

"У короткостроковій перспективі вони (росіяни – ред.) думають про проведення "референдуму" на окупованих територіях Донбасу про приєднання до Росії й це має бути такою собі великою перемогою Путіна, щоб показати російському народу перемогу над Заходом", – продовжив посадовець.

Окуповані території Херсонщини

На думку Вадима Денисенка, "стосовно Херсонщини концепція ще не схвалена, що далі не схвалено".

Але судячи з того, що я розумію, вони (росіяни – ред.) хочуть зробити історію, як у Криму. Проведення "референдуму" про створення "ХНР" і після цього теж приєднання до Росії",

– вказав радник глави МВС.

"Концепт Путіна – розширяти імперію й говорити, що це Росія, а не якась квазіреспубліка, – додав він.

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