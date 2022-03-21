Росія пробує змінити роль агресора на "жертву" й вигадала новий міф про "розіп'ятого хлопчика"

Останнім часом Росія почала використовувати тактику для переходу від ролі агресора до ролі "жертви". Пропагандистська машина взялася поширювати на Заході фейки, які дискредитують Україну.

Журналіст Сергій Лещенко прокоментував чергову спробу Росії обманути світ, повідомляє 24 канал. Після того, як усі вже зрозуміли, хто обстрілює мирні українські міста та села, вбиваючи невинних людей, Росія вирішила відхреститися від своєї агресії.

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Росія хоче бути "жертвою", а не агресором

Останнім часом Росія почала застосовувати тактику для переходу від ролі агресора в роль "жертви",

– зазначив він.

Однак, розуміючи, що в Україні це зробити неможливо, держава-агресорка намагається захопити громадську думку на Заході. Росія використовує там фейки та пропаганду, типові для свого внутрішнього ринку.

Фейк про нібито вбитого неповнолітнього росіянина

Днями в німецькому інфопросторі росіяни поширили брехню про те, що на території Німеччини нібито вбили російськомовного хлопчика. І зробили це буцімто українці.

Сам фейк починається з ланцюга на одному з емігрантських телеграм-каналів. На ньому жінка написала таке: "Хочу вам розповісти про одного хлопчика. У місті Кірхен під Кельном на вокзалі натовп українців побив хлопця до півсмерті. Він потрапив реанімацію, був у комі. А українців просто відвезли додому… А сьогодні повідомила моя подруга, що хлопець помер. Йому було 16 років".

Лещенко наголосив, що фейк поширюють від невідомого та неперевіреного джерела, начебто очевидиці: "Вона розповідає легенду про розп'ятого хлопчика, тільки в новій реінкарнації". Після цього фальшивку підхопили офіційні ресурси. Фейк почав циркулювати в інформаційному просторі як російськомовному, так і німецькомовному.

Водночас у німецькій поліції, коментуючи ці повідомлення, зазначили, що не володіють жодною інформацією про нібито напад на хлопця, ба більше – його смерть. Водночас правоохоронці почали розслідування. Попередньо, вони говорять про навмисне фейкове відео, яке має на меті розпалити ненависть. Поліція просить не поширювати таку інформацію.

Лещенко про новий фейк росіян: дивіться відео