Контракт вже підписаний: Росія продає Ірану винищувачі, – ЗМІ

Іран продовжує допомагати Росії скоювати геноцид українців. За це країна-терористка продає Ірану винищувачі.

ЗМІ заявили, що контракт вже підписали. Су-35 – винищувач 4 покоління.

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У США занепокоєні тим, що співпраця Ірану та Росії у військових питаннях посилюється. Офіційний Вашингтон дуже стурбований.

Пентагон про іранську зброю в Україні

У Пентагоні заявили, що Україна стає "бойовою лабораторією". Там активно випробовують іранську зброю за межами Близького Сходу. Про це заявили у Пентагоні.

Усі мають бути готові до того, як виглядатимуть сценарії погроз, коли Іран візьме тактику, методи та процедури, які він вивчив в Україні, і почне використовувати цю тактику примусу тут (на Близькому Сході – 24 Канал),

– мовиться у повідомленні Міноборони США.

Тим часом Росія готова передавати Ірану передові технології. Країна-терористка готова на все, аби тільки отримати зброю.