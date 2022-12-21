Лякав "Сарматами" та "Цирконами": Путін виступив на колегії міноборони Росії

Російській диктатор Володимир Путін виступив перед міноборони Росії. Звичайно, не забув похвалити себе та "спецоперацію".

Путін виступив на колегії Міноборони 21 грудня. Свій виступ диктатор розпочав з хвилини мовчання на згадку про загиблих окупантів, яких сам послав в Україну на вірну смерть.

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Про що говорив Путін: головні тези

Путін заявив, що проти Росії активно буцімто використовується військовий потенціал майже всіх основних країн НАТО. Вочевидь, так диктатор хоче виправдати поразки на фронті.

Добре відомо, що сьогодні проти Росії активно використовується військовий потенціал та можливості практично всіх основних країн НАТО,

– сказав Путін.

При цьому він переконаний, що можливості збройних сил Росії нібито збільшуються з кожним днем і "цей процес нарощуватиметься.

Диктатор вважає, що завдання "спеціальної військової операції" будуть виконані.

Без ядерних погроз не минулося

Путін сказав, що буде підтримувати та вдосконалювати боєздатність "ядерної тріади". За його словами, це основа балансу сил у світі. Крім цього, диктатор пригрозив поставити міжконтинентальні ракети "Сармат" на бойове чергування.

Міжконтинентальні ракети "Сармат" будуть поставлені на бойове чергування найближчим часом,

– сказав він.

Також диктатор поставив перед міноборони військово-повітряних сил Росії. Він заявив, що російську армію потрібно забезпечити всім найсучаснішим та назагал сказа, що до фінансування ЗС РФ немає жодних. За його словами, країна дає армії "все, що просять".

Що Путін сказав про "чмобіків"

Диктатор сказав, що з 300 тисяч мобілізованих половина начебто проходить підготовку на полігонах і це "достатній резерв", вкотре пообіцявши своєму народу, що другої хвилі мобілізації начебто не буде.

І хоч десь він не збрехав сказавши, що часткова мобілізація виявила "певні проблеми". Тому систему військкоматів потрібно модернізувати.

Диктатор визнав, що його країна нецивілізована

Також під час своєї промови диктатор сказав, що Росію у війні з Україною нібито нема в чому дорікнути й вона нібито бореться з геноцидом. А ще Путін вважає, що у 2014 році в країні відбувся "держпереворот". В Україні йому досі вважаються неонацисти, при цьому він не забув сказати, що вважає українців "братнім народом".

Також він не забув пожалітися на Захід.

Після розвалу СРСР Росія хотіла стати частиною цивілізованого світу, але нас там не чекали,

– сказав диктатор.