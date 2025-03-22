Без шансів довго протриматися: офіцер ЗСУ розповів, як ворог штурмує на Покровському напрямку

Росія наполегливо продовжує штурмувати українські позиції на Покровському напрямку. Через постійні втрати, у противника стало набагато менше сил, однак військово-політичне командування країни-агресорки продовжує віддавати накази щодо наступальних дій.

Офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький розповів 24 Каналу, що росіян стало набагато менше, ніж було раніше, так само як і їхньої техніки. Зокрема мовиться про гармати, за якими постійно полюють військові ЗСУ.

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Як Сили оборони протидіють окупантам

Сергій Цехоцький підкреслив, що російську техніку нашим військовим вдається знешкоджувати завдяки високій майстерності пілотів БпЛА.

Це нам дозволяє на відстані протидіяти противнику. Наприклад, позавчора було 53 штурми, а за минулу добу – 37. От такі порівняння,

– сказав він.

Однак атаки на Покровському напрямку відбуваються цілодобово.

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Офіцер ЗСУ також підкреслив, що у росіян стало менше гармат, а бронетехніку вони використовують тільки для якогось штурму і то здалеку.

"Бо у них немає шансів довго протриматися на полі бою. У нас є пілоти, які вміло керують своїми засобами ураження, тому російські штурми тривають недовго", – зазначив він.

Яка ситуація на Покровському напрямку: карта

Сергій Цехоцький додав, що навіть військове керівництво окупантів розуміє безглуздість штурмів, у які відправляє власних солдатів, але на них тисне керівництво, адже Путіну потрібні якісь "перемоги" на полі бою.