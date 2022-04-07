Росія продовжує підготовку до масштабного наступу на Донбасі, – Генштаб

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російський окупант продовжує підготовку до наступу на сході України.

Згідно з інформацією, окупанти здійснюють перегрупування військ з метою завершення формування наступального угруповання.

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Крім того, зазначили, що вони ще й здійснюють заходи щодо нарощування авіаційної складової та систем управління, продовжують ведення розвідки.

Основні зусилля противник зосереджує на захопленні міста Маріуполь, веденні наступу у районі міста Ізюм та спробах прорвати оборону на Донецькому напрямку,

– повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

"На Південнобузькому напрямку противник намагається не допустити подальшого просування підрозділів Збройних Сил України та покращити тактичне положення своїх підрозділів в деяких районах", – додали у Генштабі.

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