Росія продовжує поширювати фейкову мапу просування окупантів територією України

Лише у своїх вологих мріях, а також пропагандистських ЗМІ Росія захоплює все більшу частину України. Втім, це не означає, що фейки не поширюються й серед українців.

Так, Центр протидії дезінформації при РНБО наголосив на тому, що країна-агресорка не полишає спроб поширювати фейки. Зокрема мовиться про мапу, яка буцімто показує просування ворожих військ територією України.

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Російські ЗМІ показують захоплення майже половини України

Карта, яка поширюється пропагандистськими ЗМІ й іншими каналами доступу до інформації, не має нічого спільного з реальністю.

Тож у ЦПД наголошують на тому, щоб ніхто не вірив у те, чим нас намагаються "нагодувати" вороги. Якщо вже говорити про карту, то, на думку кремлівських медіа, майже половина України вже під контролем Росії. Мовляв, території або окуповані повністю, або заблоковані.



Фейкова карта захопленої України, яку поширюють пропагандистські ЗМІ

Тим часом станом на 06:00 19 березня, за інформацією Міноборони України, українські військові:

збили 2 літаки, 3 вертольоти, 3 БПЛА, а також 4 крилаті ракети ворога;

знищили російського генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева та кілька колон техніки окупантів у Миколаївській та Сумській областях.

Ворог безперервно зазнає значних втрат. У зв'язку з цілодобовим лікуванням поранених окупантів, у Гомелі перенесені або скасовані планові операції білоруських громадян.

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