Росія продовжує саджати колаборантів у Криму: затримали "голову міськради" Євпаторії

В окупованому Криму затримали Олесю Харитоненко – так звану "голову міськради" Євпаторії. У будівлі також провели обшуки.

Після проведення слідчих дій окупанти планують обрати запобіжний захід для Харитоненко. Причина затримання поки невідома.

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Що відомо про Харитоненко

Жінка працювала діловодом та методистом Харківського національного університету внутрішніх справ. Була депутатом Заозерненської селищної ради, а з 2010 по 2014 рік – селищною головою.

Коли Росія захопила Крим, жінка стала депутаткою "Євпаторійської міської ради" від партії "Єдина Росія". Потім окупанти обрали її "головою муніципальної освіти – головою Євпаторійської міської ради".

Ба більше, посадовиці навіть давали так звані "нагороди" за сприяння в окупації півострова.

Також Харитоненко є у базі "Миротворця".

Затримання іншого ставленика окупантів

Схожий випадок був в окупованому Криму 23 вересня. Тоді силовики затримали так званого "віцепрем'єра" півострова Євгена Кабанова. Його звинувачують одразу за кількома статтями.

За попередньою інформацією, це перевищення посадових повноважень із тяжкими наслідками, шахрайстві, корупції. Тоді ж "парламент Криму" погодив відставку Кабанова.