Росія продовжує стягувати війська до кордону з Україною, – DFRLab
Джерело:Medium
Дослідники з'ясували, що Росія продовжує накопичувати війська поблизу українського кордону. Про це свідчать інформація у соцмережах та дані супутників.
Про те, що військові сили Росії продовжують пересування біля кордону з Україною, йдеться в дослідженні DFRLab.
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Москва збільшує війська біля України
Дослідники за допомогою соціальних мереж та даних супутників прослідкували за переміщенням військ держави-агресорки від початку грудня.
Вони з'ясували, що підрозділи Центрального військового округу "продовжують використовувати залізницю, щоб пересувати обладнання на сотні кілометрів у напрямку локацій біля українського кордону". Нещодавно помітили переміщення підрозділів із району Санкт-Петербурга до Курська, від якого до кордону приблизно 100 кілометрів.
Враховуючи велику кількість техніки біля кордону з Україною та невеликий розмір відомих таборів, існує кілька інших не виявлених невеликих таборів, на кшталт того що був помічений у Курську, розкиданих по Курській та Брянській областях,
– кажуть у DFRLab.
Знімки з супутника свідчать про збільшення російських військ / Колаж DFRLab
"Активність" зафіксували біля кількох міст
У дослідженні йдеться про розміщення російських військ станом на 17 грудня. "Нову активність" зафіксували поблизу Курська, Брянська, Валуйків та Клєтні.
Завдяки відео з відкритих джерел виявили, що поїзди з технікою 138-ї та 25-ї мотострілецьких бригад 6-ї армії з-під Санкт-Петербурга рухалися на станцію Отрешково. Вона розташована на відстані 5 кілометрів від цього тренувального полігону.
Крім того, ролики у тіктоці допомогли зафіксувати переміщення військового конвою з танками Т-72 та іншими військовими машинами через Клєтню.
Росія переміщує більше обладнання, ніж розгортає
Дослідники підсумували, що хоча й кадри з відкритих джерел та супутників можуть надати "цінні деталі про концентрацію російської армії", все ж багато запитань залишаються без відповіді.
Існують прогалини в моніторингу переміщення військових, про що свідчать спостереження в Брянській області, де були помічені броньовані потяги, які рухалися до Клинців, але потім їх не вдалося знайти,
– йдеться в аналізі.
Схожа інформація свідчить про ймовірність того, що Росія переміщує більше обладнання, ніж розгортає.
Наразі оборонні відомства Росії та України не коментували ці дані.
Техніку стягують до українських кордонів / Колаж DFRLab
Війська Росії біля кордонів України: коротко
- Ще наприкінці жовтня американські ЗМІ повідомили, що Росія стягує війська до українського кордону. За інформацією міністра оборони Олексія Резнікова, біля кордонів сконцентровано понад 93 тисячі російських військових.
- Розвідка заявляє, що Кремль може напасти у січні – лютому 2022 року, взявши Україну в "кільце".
- ЗМІ вважають, що існує кілька варіантів розвитку подій. Якщо буде повномасштабний напад Росії, то Альянс надасть Україні авіацію.
Блог VETERANO про те, як Росія лякає наступом: дивіться відео
Текст публікації Володимира Зеленського:
Вдячний лідерам держав ЄС та Північноатлантичній раді НАТО за солідарність з Україною й чіткі заклики до Росії щодо негайної деескалації. Упевнений, що рішучість і скоординовані дії наших партнерів допоможуть запобігти найгіршому сценарію. Докладаємо спільних зусиль для збереження миру.