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24 Канал Новини України Росія продовжує терор Дніпра: ворог вдарив по СТО, є постраждалі
5 вересня, 11:06
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Оновлено - 11:32, 5 вересня

Росія продовжує терор Дніпра: ворог вдарив по СТО, є постраждалі

Данило Жоров

Росія у суботу, 5 вересня, атакувала Дніпровський район. Країна-агресорка завдала удару по цивільній інфраструктурі.

Є інформація про постраждалих. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа.

Що відомо про наслідки атаки?

Вранці 5 вересня Росія атакувала Дніпро. Ворог завдав удару по СТО у Дніпровському районі. 

Станом на 11:04 відомо, що 3 людей зазнали поранень. Постраждалим надають необхідну допомогу. 

На місці працюють усі екстрені служби.

Станом на 11:33 відомо, що одна людина загинула через атаку росіян на СТО у Дніпровському районі.

Нагадаємо, росіяни цієї ночі вкотре цинічно били по Україні. Так, ворог атакував балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, а також 167 ударними БпЛА типу Shahed (близько половини - реактивні), Гербера та дронами-імітаторами типу "Пародія".

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