Росія продовжує вбивати цивільних на Донеччині: знову є загиблі та поранені

Сьогодні, 4 квітня, внаслідок ворожих обстрілів в Авдіївці загинуло двоє цивільних, ще 4 – поранено, серед яких дитина.

Таку інформацію повідомили у телеграм-каналі Донецької обласної військової адміністрації.

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Також стало відомо про трьох поранених у Георгіївці, одного – у Новоселівці та ще одного – у Воздвиженці.

Сьогодні вдалося уточнити інформацію про 3 поранених у Маріуполі, у тому числі про одну поранену дитину. Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо,

– зазначили у Донецькій ОВА.

Російська Федерація продовжує вбивати цивільне населення України, тим самим здійснюючи геноцид українського народу. "Кожен воєнний злочинець буде покараний!" – зауважили у повідомленні.

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