Росія продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі України, – Генштаб ЗСУ

Українські військові продовжують героїчно боронити країну від окупантів. І поки агресор зазнає чималих втрат на полі бою, він продовжує бомбардувати мирні міста та населені пункти.

У Генеральному штабі ЗСУ зазначили, що російські загарбники не припиняють завдавати ракетно-бомбових ударів. Їхня ціль – інфраструктура населених пунктів нашої країни.

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Небезпека ракетних ударів не зникла

Зауважимо, що активна фаза бойових дій усе ще триває. Відтак загроза ракетного удару існує по всій території України. Тож щойно пролунає сигнал про повітряну тривогу, негайно вирушайте до укриття.

Найактивніші бойові дії зараз відбуваються саме на сході України. У Донецькій і Луганській областях за минулу добу вдалося відбити вісім ворожих атак. Наші бійці знищили чотири танки російських загарбників, шість бронетранспортерів, чотири бойові машини піхоти та одну артилерійську систему противника.

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