Росія прогнозовано не з’явилася до суду ООН на розгляд позову України щодо геноциду

В понеділок, 7 березня, у Міжнародному суді ООН розпочалися слухання за позовом України проти Росії у справі щодо звинувачень у геноциді.

Голова суду, американська суддя Джоан Е. Донох’ю, заявила, що Росія повідомила трибуналу, що не має наміру брати участь в усному судовому засіданні, яке, як очікується, триватиме два дні. Тож, як і прогнозувалось, на засідання представники Москви не з’явилися.

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Президент України Володимир Зеленський 7 березня доручив делегації України представляти в Міжнародному суді ООН правову позицію в справі проти Росії, відповідно до Конвенції від 1948 року про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

Після Другої світової війни міжнародне товариство об’єдналося, щоб визнати два фундаментальні принципи: захист суверенних держав від агресії та захист людей від грубих порушень прав людини, зокрема вчинення геноциду.

Росія вдається до маніпулювання міжнародним правом та, зокрема, згаданою Конвенцією, яка є фундаментальним міжнародним договором у сфері захисту прав людини, та використала її для збройної агресії проти України.

З якими проханнями звертається українська делегація до Міжнародного суду ООН

Росія має негайно зупинити розпочаті 24 лютого 2022 року військові дії на території України;

Росія повинна невідкладно забезпечити, щоб будь-які військові та інші збройні підрозділи під її контролем чи впливом припинили участь у військових діях.

Юридичні аналітики кажуть, що у випадку, якщо суд задовольнить запит України, Росія навряд чи виконає його і припинить наступ.

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