Росія програла битву за Харків: Синєгубов пояснив важливість напрямку Ізюм – Слов’янськ

Російські війська не полишають наміру просунутися вглиб України через Харківську область. Мова йде про те, щоб атакувати українську армію на Донбасі.

Росія вирішила зосередити свої окупаційні сили на захопленні Донбасу. Для цього вони намагаються просунутися через Ізюм на Слов'янськ. Про це в ефірі каналу "Рада" розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє 24 канал.

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"Фактично битву за Харків ворог програв, і йому буде вкрай важко атакувати наші позиції, які ми тримаємо. У ворога залишається один напрям – через Куп'янськ, Ізюм, для того, щоб переправляти свої війська на Донецьку та Луганську область, щоб збільшувати свою військову присутність в цьому напрямку", – розповів Олег Синєгубов

Тож в цих районах тривають бої. Українські військові утримують свої позиції, завдаючи чималих втрат противнику як в живій силі, так і техніці. Для прикладу, 18 квітня поблизу Балаклії було збито ворожий літак.

Окрім того, українські війська звільняють села у Харківській області від окупантів. Однак мешканцям цих сіл повертатися додому ще рано, зауважив Олег Синєгубов.

"Говорити, що там безпечно, поки не доводиться. Бої ще тривають. звільнити – одна річ, а втримати – інша річ. І ще треба провести зачистку", – розповів Олег Синєгубов.