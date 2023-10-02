З Ростова-на-Дону до окупованого Маріуполя: Росія прокладає автомобільну трасу
Росія прокладає автомобільну дорогу з Ростова-на-Дону до тимчасового окупованого Маріуполя. Її показали на супутникових знімках.
Про це пише видання "Медуза" з посиланням на російську службу "Радіо Свобода". Там порівняли супутникові знімки за жовтень 2022 та 2023 роки.
Дивіться також У Криму гарячий сезон "бавовни": хронологія найгучніших вибухів
Нова дорога
Нова автомобільна траса пройде вдалині від населених пунктів. Ймовірно, це через складнощі, які можуть виникнути у зв'язку з розширенням уже існуючої.
Скриншот супутникового знімку сервісу Planet.com
На скриншоті червоною лінією відмічена нова дорога. Синьою – уже існуюча.
Раніше радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зазначав, що росіяни зіткнулися з логістичними проблемами через Кримський міст і почали будувати пряме залізничне сполучення. Його ймовірний маршрут може бути таким: Маріуполь – Волноваха – Розівка на Запоріжжі – Мелітополь і Бердянськ – Крим. Крім того, Волноваха матиме сполучення з Донецьком на півночі.
Ба більше, за словами Петра Андрющенка, залізнична гілка у Маріуполі починається не із залізничного вокзалу, а з порту. Якщо росіянам вдасться відбудувати "логістичний вузол порт – залізниця – Росія" – це може бути викликом.
Проблеми росіян у Криму: останні новини
- Російські окупанти перекидають системи ППО та ПРО зі своєї території на тимчасово окупований півострів. При чому перевозять вони всі ці системи з дальніх регіонів.
- Протягом останніх декількох тижнів російському Чорноморському флоту було дуже неспокійно. Внаслідок атак знищені чи суттєво пошкоджені декілька ворожих кораблів, ліквідовано офіцерів. Все це – елементи внутрішньої руйнації.
- У Джанкої 1 жовтня місцеві мешканці повідомили про потужний вибух. Спочатку окупанти ніяк не відреагували, але потім заявили про "успішну роботу Пе-Ве-О".