Росія пропонувала віддати Україні 4 жінок, але бойовики були проти, – Гармаш

Російська делегація в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу пропонувала передати Україні 4 жінок у межах обміну полоненими. Однак представники окупаційної влади виступили проти цієї пропозиції.

Про це в ефірі одного із телеканалів повідомив представник Донецька в українській делегації в політичній підгрупі в ТКГ Сергій Гармаш.

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Пропозиції Росії щодо обміну

На останньому засіданні ТКГ російська делегація, за словами Гармаша, висловила ідею віддати Україні 4 жінок, яких ще наприкінці 2020 року мали віддати Віктору Медведчуку.

Тоді ця угода зірвалася, тому що Медведчук не уповноважений державою забирати людей. Зараз ОРДЛО на пропозицію Росії заявили, що не готові до такого обміну,

– зазначив представник Донецька.

Він також додав, що Україна пропонувала варіант обміну "9 на 9", однак ця пропозиція теж не отримала позитивної відповіді.

Водночас Гармаш наголосив, що сам факт того, що питання підіймала Росія та Україна, дозволяє сподіватися, що цей процес почне рухатися. "Вперше за всю мою роботу в ТКГ я побачив реальну надію, передумову до обмінного процесу", – додав він.

Обмін полоненими: коротко

У січні 2021 року бойовики заявили, що готові передати кілька полонених в односторонньому порядку. Але тільки за посередництва нардепа Віктора Медведчука.

в односторонньому порядку. Але тільки за посередництва нардепа Віктора Медведчука. Володимир Зеленський назвав неофіційні формати обміну полоненими провокацією.

обміну полоненими провокацією. Були дані про плани передачі Медведчуку 9 людей з в'язниць окупованого Донбасу в російському Ростові-на-Дону. Однак у підсумку їхнє звільнення зірвалося.

Діяльність бойовиків на окупованому Донбасі повністю контролює Росія.