У Росії запропонували "приєднати" Узбекистан: у МЗС країни "викликали на килим" посла

Російський бойовик Захар Прилєпін запропонував приєднати Узбекистан до Росії. В Узбекистані такі слова не оцінили, тому одразу ж запросили посла окупантів "на килим".

Там російський дипломат виправдовувався та заявляв, нібито це зовсім не офіційна позиція Кремля. МЗС Росії також планує дати коментар щодо цього інциденту.

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"Дружня" пропозиція Прилєпіна

Бойовик Захар Прилєпін на конференції у пресцентрі "Росія сьогодні" виступив з пропозицією щодо приєднання Узбекистану до Росії. У зв'язку з цим в МЗС Узбекистану 21 грудня запросили російського посла Олега Мальгінова для пояснення.

У структурі зазначили, що з "почуттям глибокої стурбованості" сприйняли ці висловлювання. Вони нібито не відповідають духу стратегічного партнерства та союзництва двох держав.

Подібні заяви, при цьому широко поширені в російських ЗМІ, мають свідомо провокаційний характер і можуть негативно позначитися на усталених історично дружніх відносинах між нашими народами,

– написали в МЗС Узбекистану.

Російський посол, своєю чергою, зазначив, що позиція Прилєпіна не має нічого спільного з офіційною позицією Росії. Мальгінов зазначив, що "у його країні ніколи не ставилися під сумнів суверенітет, незалежність та територіальна цілісність Республіки Узбекистан".

Російська дипломатія