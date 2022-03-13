Росія просить Китай про військову допомогу, – ЗМІ
Джерело:New York Times
"Друга армія світу" не може справитися з Україною, і тому Кремль просить військової допомоги у Китаю. От таку несподівану новину опублікували низка західних ЗМІ 13 березня.
Журналісти дізналися про це від високопоставлених американських чиновників. Нагадаємо, Білий дім зараз намагається домовитися з Пекіном, аби Китай якраз не допомагав Росії (зокрема й у подолання наслідків санкцій).
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Путін просить Сі про допомогу
Джейк Салліван, радник президента США Джо Байдена з національної безпеки, планує зустрітися з високопоставленим китайським чиновником у понеділок, 14 березня, у Римі. Обговорювати будуть війну в Україні та роль Китаю.
Журналісти довідалися зі слів американських чиновників, що:
- Росія попросила Китай надати їй військове обладнання та підтримку для війни в Україні, яку Кремль розпочав у лютому і не припиняє досі.
- І, звісно, Володимир Путін попросив Сі Цзіньпіна про додаткову економічну допомогу, щоб протистояти втратам економіки після запровадження масштабних санкцій.
Американські чиновники, утім, не повідомили більше подробиць – бо це вже були б таємні дані розвідки (наприклад, щодо того, якої саме військової техніки прагне Росія).
Нічого не відомо і будь-яку реакцію Китаю на ці російські запити.
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