Росія "просить" не розглядати скупчення своїх військ біля кордону, як агресію

У Росії заявили, що стягнення військ до кордонів з Україною начебто не є виявом агресивних намірів. Країна-агресор нібито лише проводить планові заходи бойової підготовки.
Джерело:Meduza
Речниця МЗС Росії Захарова заявила, що упродовж 2 тижнів дипломати країни-окупанта у Москві та Відні просять світових партнерів не спотворювати реальність.
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Не намагатися інтерпретувати планові російські заходи з бойової підготовки, які проводяться на російській території, як прояв агресивних намірів,
– наголосила Захарова.
За словами речниці країни-агресора, Німеччині та Франції начебто не варто брати участь у пропагандисткій кампанії навколо заходів, які "нікому не несуть загрози".Зверніть увагу! Росія підтвердила стягування ракетних комплексів "Іскандерів" до кордону з Україною. Однак країна-агресор пояснила це начебто підготовкою до параду Перемоги.
Що робить Росія біля кордонів з Україною
- Навесні 2021 року Росія суттєво наростила озброєння поблизу кордонів з Україною. Окрім того, туди перекинули значну кількість російських бойовиків.
- Українські розвідники оголосили, що схожі дії з боку країни-окупанта фіксували ще у 2014 – 2015 роках.
- Поведінка Росії обурила світ. За лічені дні Україна отримала коментарі підтримки від низки світових країн.
- Президент США Джо Байден 15 квітня підписав указ про нові санкції проти Росії. Їх підтримали у НАТО та ЄС.