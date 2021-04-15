Росія "просить" не розглядати скупчення своїх військ біля кордону, як агресію

У Росії заявили, що стягнення військ до кордонів з Україною начебто не є виявом агресивних намірів. Країна-агресор нібито лише проводить планові заходи бойової підготовки.

Речниця МЗС Росії Захарова заявила, що упродовж 2 тижнів дипломати країни-окупанта у Москві та Відні просять світових партнерів не спотворювати реальність.

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Не намагатися інтерпретувати планові російські заходи з бойової підготовки, які проводяться на російській території, як прояв агресивних намірів,

– наголосила Захарова.

За словами речниці країни-агресора, Німеччині та Франції начебто не варто брати участь у пропагандисткій кампанії навколо заходів, які "нікому не несуть загрози".

Росія підтвердила стягування ракетних комплексів "Іскандерів" до кордону з Україною. Однак країна-агресор пояснила це начебто підготовкою до параду Перемоги

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