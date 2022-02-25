Росія просувається територією України повільніше, аніж очікували в Кремлі, – Пентагон
Джерело:Forbes
Росія планувала значно швидше захопити Україну. Але зіткнулася з нечуваним опором українців. Тому не зуміла просунутися далеко.
Коли російські війська просуваються до Києва, вони стикаються з більшим опором з боку українських військ, ніж, ймовірно, очікував Кремль. Про це заявив високопоставлений представник оборони США.
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При цьому в Пентагоні заявили, що Росія використала лише третину від тих сил, які зібрала для свого вторгнення в Україну.
"Взагалі, росіяни трохи втратили свій імпульс. Вони просуваються не так далеко і не так швидко, як ми вважаємо, що вони очікували це зробити", – заявив чиновник.
Окрім того, в Пентагоні відзначили, що російським військам так і не вдалося захопити жодного українського міста. А протиповітряна оборона України справляється з нападами супротивника.
За словами американського чиновника, наразі в бік України було запущено загалом 200 російських крилатих і балістичних ракет. Частина з них влучила у житлові будинки.