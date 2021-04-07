Росія проти участі США в нормандському форматі через проукраїнську позицію Вашингтона

У Росії заявили, що виступають проти залучення США до переговорів щодо Донбасу в нормандському форматі. У Москві вважають це неможливим через підтримку Вашингтону Києва.

Що заявили у Росії

У Кремлі категорично проти участі США у нормандському форматі. Про це сказав заступник російського міністра закордонних справ Сергій Рябков, пишуть заборонені в Україні ЗМІ.

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З тими підходами, які демонструє і застосовує Вашингтон, йому нічого робити в нормандському форматі,

– наголосив Рябков.

Що відомо про підтримку США України

Українська розвідка встановила, що Росія готується до ескалації на Донбасі. Вона стягує свої війська до кордону під виглядом бойових навчань.

У США заявили, що вони повністю підтримують Україну у разі загострення ситуації.

Таку позицію висловив й американський міністр оборони Ллойд Остін, а згодом – і президент США Джо Байден.

У Держдепі заявили, що вимагають від Росії пояснити загострення на Сході України.

Головне про можливість США приєднатися до нормандського формату

Переговори у нормандському форматі відбуваються за участю 4 країн – України, Росії, Франції та Німеччини. Востаннє на рівні президентів вони відбувалися ще у 2019 році. Наразі Москва блокує переговорний процес.

Президент Володимир Зеленський хоче долучити до норманського формату Байдена.

Заступник голови Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що участь США може позитивно вплинути на врегулювання ситуації на Донбасі.

Долучити США до нормандського формату можна лише спільним рішенням 4 країн. Тобто проголосувати "за" має і Москва. Однак там виступають категорично проти такої ідеї, через те, що Вашингтон підтримує Київ.