Росія проти участі США в нормандському форматі через проукраїнську позицію Вашингтона

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У Росії заявили, що виступають проти залучення США до переговорів щодо Донбасу в нормандському форматі. У Москві вважають це неможливим через підтримку Вашингтону Києва.

Джерело:

24 канал

Що заявили у Росії

У Кремлі категорично проти участі США у нормандському форматі. Про це сказав заступник російського міністра закордонних справ Сергій Рябков, пишуть заборонені в Україні ЗМІ.

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З тими підходами, які демонструє і застосовує Вашингтон, йому нічого робити в нормандському форматі,
– наголосив Рябков.

Що відомо про підтримку США України

Головне про можливість США приєднатися до нормандського формату

Зверніть увагу! Долучити США до нормандського формату можна лише спільним рішенням 4 країн. Тобто проголосувати "за" має і Москва. Однак там виступають категорично проти такої ідеї, через те, що Вашингтон підтримує Київ.