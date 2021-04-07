Росія проти участі США в нормандському форматі через проукраїнську позицію Вашингтона

У Росії заявили, що виступають проти залучення США до переговорів щодо Донбасу в нормандському форматі. У Москві вважають це неможливим через підтримку Вашингтону Києва.
Джерело:24 канал
Що заявили у Росії
У Кремлі категорично проти участі США у нормандському форматі. Про це сказав заступник російського міністра закордонних справ Сергій Рябков, пишуть заборонені в Україні ЗМІ.
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З тими підходами, які демонструє і застосовує Вашингтон, йому нічого робити в нормандському форматі,
– наголосив Рябков.
Що відомо про підтримку США України
- Українська розвідка встановила, що Росія готується до ескалації на Донбасі. Вона стягує свої війська до кордону під виглядом бойових навчань.
- У США заявили, що вони повністю підтримують Україну у разі загострення ситуації.
- Таку позицію висловив й американський міністр оборони Ллойд Остін, а згодом – і президент США Джо Байден.
- У Держдепі заявили, що вимагають від Росії пояснити загострення на Сході України.
Головне про можливість США приєднатися до нормандського формату
- Переговори у нормандському форматі відбуваються за участю 4 країн – України, Росії, Франції та Німеччини. Востаннє на рівні президентів вони відбувалися ще у 2019 році. Наразі Москва блокує переговорний процес.
- Президент Володимир Зеленський хоче долучити до норманського формату Байдена.
- Заступник голови Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що участь США може позитивно вплинути на врегулювання ситуації на Донбасі.