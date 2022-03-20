Росія провалила отримання контролю над українським повітряним простором, – Міноборони Британії
Джерело:твіттер Міноборони Великої Британії
Українські захисники завадили російським окупантам втілити свої плани. Один із них – отримання контролю над повітряним простором України.
Відсутність переваги у небі стала ще однією перешкодою для просування військ окупантів територією України. Наземна операція теж провалилася – ЗСУ зупинили ворога на всіх напрямках.
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Окупанти не контролюють повітряний простір України
Як повідомило Міноборони Великої Британії, Росія не змогла встановити контроль за повітряним простором України. Українські військово-повітряні сили та війська протиповітряної оборони ефективно здійснюють оборону.
Отримання контролю за повітряним простором було однією з головних цілей Росії у перші дні конфлікту, і її нездатність зробити це значно уповільнила її оперативне просування,
– йдеться у звіті відомства за 19 березня.
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