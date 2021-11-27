Росія провалила перепис населення в окупованому Криму: люди відмовлялися заповнювати анкети

В окупованому Криму Росія провела перепис населення. За офіційними даними, під моніторинг потрапили лише 83% мешканців півострова. Проте насправді ця цифра може бути ще меншою.

Згідно зі свідченнями учасників моніторингу, люди не відчиняли двері та відмовлялися заповнювати анкети, які просили заповнювати задля проведення російського перепису. Водночас по деяких маршрутах переписники ходили в супроводі поліції.

Зверніть увагу США і Євросоюз в ОБСЄ засудили перепис населення в окупованому Криму

Російська професорка Наталя Зубревич зазначила, що в соціології є термін response rate – це готовність відповідати на питання і додала: "Щодо перепису він, боюся, буде жахливим".

Крім реальної кількості переписаних кримчан, підтасують дані з приводу національного населення Криму та використання рідної мови, вважають українські експерти.

В Криму проживає 40 тисяч казанських татар . За переписом, який проводили у 2001 році, казанських татар було кілька тисяч, раптом їх чисельність виросла в кілька разів. Проте якраз на кілька десятків тисяч нібито зменшилося кримськотатарське населення. Андрій Іванець Кримський історик і політолог

Нова шпигунська справа в Криму

Ексдепутата партії "Єдина Росія" та колишнього депутата міськради Ялти Юрія Ломенка звинуватили у державній зраді. ФСБ стверджує, що Ломенко шпигував у Криму для СБУ – збирав і передавав Україні відомості, що становлять "державну таємницю".

Водночас друзі Ломенка повідомили, що він має проросійські погляди і допомагав організовувати псевдореферендум на території Сімеїза у 2014 році. Експерти припустили, що у ФСБ нова тактика – не потрібен і на тебе чіпляють ярлик зрадника та шпигуна.

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